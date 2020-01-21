مختصون صينيون: 1343 حالة إصابة بالمرض الغامض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر مختصون صينيون، من جامعة "هونغ كونغ"، من تفشّي "المرض الغامض"، الذين قدّروه بنسبة تشابه مع الالتهاب الرئوي، بشكلٍ سريع في الصين، بعد أن ظهرت آثاره في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة المذكورة ومنظمة الصحة العالمية، أجريتا دراسة مشتركة حول المرض، كشفت فيها أن حالات الإصابة به، أكثر من المعلن عنها.

وأوضحت الدراسة، أن فيروس كورونا الجديد المتسبب في المرض، منتشر في 20 مدينة صينية، بجانب مكان ظهوره الأول في مدينة "ووهان" بمقاطعة "خوبي".

وأشارت إلى وجود 1343 حالة إصابة بالفيروس في "ووهان"، و116 في المدن العشرين الأخرى.

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وحذر الفريق المشرف على البحث، برئاسة البروفيسور غبريال ليونغ، من انتشار المرض الغامض بسرعة في باقي المدن الصينية.

كما تطرق فريق البحث، إلى إمكانية أن يكون المرض قد انتشر بالبلاد، عن طريق تنقل المصابين بفيروس كورونا الجديد، عبر مختلف وسائل النقل، خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الصينية وفاة 4 أشخاص، جراء الإصابة بهذا المرض، في مدينة "ووهان".

ويذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، أبلغت السلطات عن تفشي التهاب رئوي غير معروف نشأته وذلك في مدينة ووهان.