وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: قطر تقدم أموالاً طائلة للجماعات الإرهابية

الثلاثاء 21 يناير 2020

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، إن المملكة تحارب الإرهاب والتطرف وتعيش المملكة في حالة من التسامح والاعتدال، إلى جانب أن 70% من الشعب السعودي هم من فئة الشباب ويجب أن نستثمرهم.



وأضاف الجبير نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا، وتابع "معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات"، وفقاً لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية الثلاثاء.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الجبير أن أعداد الشركات الأجنبية في المملكة في تزايد الأمر الذي يعكس مدى قوة اقتصاد المملكة، وحول الملف القطري ذكر الجبير أن قطر تقدم أموالاً طائلة للجماعات الإرهابية وتتدخل في شؤون المملكة وتحرض على الكراهية ونتمنى أن تغير سلوكها وتتصرف كدولة.

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ونوه الجبير أمام البرلمان الأوروبي، أن المملكة لا تقبل الإملاءات ولدينا قوانين نلتزم بها نحن دولة ذات سيادة.

وفيما يخص الملف اليمني، قال الجبير، إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكداً أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وأوضح، أن المملكة ترغب بتخفيض الاعتماد على النفط وفتح مجالات جديدة للاستثمار.