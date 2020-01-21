شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي لأبو العينين: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا.. صور والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020

بالزغاريد والأفراح استقبل أهالي الجيزة رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشحه للانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة وسط فرحة عارمة شارك فيها النساء والشباب وكبار السن مرددين هتافات: " أبو العينين يابلاش واحد غيره مايلزمناش" .



بدأ أبو العينين جولته بالالتقاء بأهالي البكباشي والقصبجي ومساكن الساقية وسط حشود كبيرة من أهالي القريتين، وحرص أبو العينين على الحديث مع الجميع والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم.

وأكد الأهالي سعادتهم بعودة أبو العينين للحياة البرلمانية، مشيرين إلى أنه رغم كونه لم يكن نائبًا طوال السنوات الماضية، لكنه لم ينقطع عنهم بتواصله وخدماته لأنه واحد من أبناء الجيزة.

وأكد أبو العينين أنه يبادل أهالي الجيزة حبًا بحب وتقدير بتقدير، موضحًا أن رسالته خدمة أهله وناسه في الجيزة وحل مشكلاتهم.

وعبر النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة عن تأييده لأبو العينين مؤكدًا أنه سيعمل معه يدًا بيد من أجل النهوض بدائرة الجيزة، وقد حرص على مصاحبته خلال جولته الانتخابية.

يذكر أن محمد أبو العينين كان نائبًا للجيزة طوال ٤ دورات حصل فيها على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت فى انتخابات عامى 2005 و ٢٠١٠ 88% و95% على التوالى وله خبرة كبيرة في الحياة البرلمانية تشريعًا ورقابة وترأس لجنتي الصناعة والإسكان بالبرلمان، كما انتخب بالإجماع رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2010 وحاليًا رئيسه الشرفي، وله العديد من الخدمات الكبيرة في الجيزة من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية.

يذكر أن ابو العينين يخوض الانتخابات مرشحا عن حزب مستقبل وطن تحت رقم ٤ ورمزه قلم

ويشغل رجل الصناعة محمد أبو العينين عدد من المناصب الهامة، كما حصل على العديد من الجوائز وكرمته مؤسسات عالمية كبرى، نرصدها فيما يلي:

1-نائب رئيس حزب مستقبل وطن للمجالس الحزبية.

2- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.

3- بدأ تجربته عام 1983من قلب الصحراء المصرية وعبر سنوات من العمل الشاق، أصبح أحد رواد الصناعة في العالم، حيث تعد مجموعة كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.

4- شرفه أهالي دائرة الجيزة بثقتهم الغالية، واختاروه نائبا لهم في مجلس الشعب في٤ دورات و حصل في انتخابات عامي 2005 و2010 على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت 88% و95% من أصوات الناخبين على التوالي، رغم أنه لم يقم بحملة انتخابية.

٥-ورغم عدم ترشحه في الانتخابات خلال السنوات التسع الماضية لم ينقطع عن تواجده وتواصله مع أهالي الجيزة بصورة شخصية أو من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية.

5- انتخب بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية وعربية ومتوسطية رئيسا للبرلمان الأور ومتوسطي عام 2010، ومقره مالطا وحاليًا رئيسه الشرفي، وسفيره حول العالم، وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية.

6-انتخب بالإجماع رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك لدورتين متتاليتين في الفترة من 2008- 2011. وتضم الجمعية برلمانات 43 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.

7-انتخب رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في الفترة من 2005 – 2011، ورئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في الفترة من عام 2000- 2005، وخلال رئاسته لهما كانتا أنشط لجان المجلس تشريعيا ورقابيا.

8-مارس دوره التشريعي والرقابي على أفضل ما يكون، وكان أكثر نائب تقديما لمشروعات القوانين، قدم أكثر من 10 مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها، ومنها تعديل قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لاستحداث جوائز ومجالات جديدة وزيادة قيمة الجوائز، وقانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز مقدارها 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون لتجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين،وتعديل قانون التمويل العقاري لإدراج نصوص واضحة لدعم إسكان محدودي الدخل.

9- كرمه البرلمان الأورومتوسطى ومنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط (2008) في احتفال كبير بموناكو بحضور أميرها ألبرت الثاني.

10- اختاره الاتحاد الأفريقي أفضل صانع في أفريقيا عام 2018.

11- كرمته منظمة البحر المتوسط العالمية ومقرها إيطاليا ومنحته جائزتها لعام 2018 في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في احتفال كبير بنابولي بحضور السيد سفير مصر في إيطاليا.

12- حصل على جائزة أفضل مصدر لليابان عام 2005 في احتفال كبير بطوكيو بحضور السيدة وزيرة التعاون الدولي في مصر والسيد سفير مصر في اليابان.

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13- اختارت اليونيدو شركاته كأفضل شركة في أفريقيا إبداعًا وابتكارًا عام 1997 وتسلم الجائزة في احتفال كبير بحضور رئيس جمهورية موريشيوس.

14- كرمته منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية ومنحه جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 في احتفال كبير بميلانو.

15- له بصمات بارزة في مجال الدبلوماسية البرلمانية على مدى أكثر من 15 عاما وله علاقات وثيقة مع أبرز البرلمانيين الأوروبيين والعرب.

16-في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التقي، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطى، أمين عام الأمم المتحدة وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح له ما حدث في 30 يونيو وخريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية. وفي أعقاب اللقاء أعلن أمين عام الأمم المتحدة تأييده لمطالب الثورة الشعبية في 30 يونيو. ويشارك أبو العينين سنويا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقى مع كبار المسئولين بالمنظمة بما فيهم الأمين العام ووكلاؤه ورئيس الجمعية العامة.

17- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 أيضا قام بجولات مكوكية حول العالم للدفاع عن مصر وتصحيح صورتها والترويج لفرص الاستثمار والسياحة فيها، حيث التقى زعماء الأغلبية البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية وقادة الأحزاب ومراكز الفكر في كل من فرنسا وإيطاليا (في أعقاب أزمة ريجينى) وألمانيا والولايات المتحدة. كما استقبل في مصر عدد من الوفود البرلمانية الأوروبية وإعلامين من دول أفريقيا ومديري مراكز فكر من الولايات المتحدة. كما يعقد اجتماعات دورية مع السفراء الأوروبيين بصفته رئيس مجلس الأعمالالمصريالأوروبي.

18- كانت مداخلاته واقتراحاته في مجال الدبلوماسية البرلمانية محل تقدير واستجابة في المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ومنها:

وفي عام 2009، وخلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في بروكسل برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي، نجح في انتزاع موافقة هيئة المكتب على تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية دولية حول جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان تشكيل اللجنة برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي وزياراتها لغزة بمشاركة النائب محمد أبو العينين وتقريرها الكاشف لجرائم العدوان، سببا رئيسيا في تحول توجهات البرلمانات الأوروبية لمصلحة القضية الفلسطينية.

وانعقد مؤتمر دولي لدعم السلام بمالطاعام 2010 استجابة لاقتراحه بمشاركة 35 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

ووافق البرلمان الاورومتوسطى على اقتراحه بإنشاء بنك أورومتوسطى للتنمية

واستجابة البرلمان الأورومتوسطى لاقتراحه بتشكيل لجنة دولية لحل مشكلة الألغام الأرضية في دول جنوب المتوسط وتم اختياره رئيسا لها عام 2005

19- أنشأ مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة منذ عام 2001، حيث تساهم المؤسسة في العديد من المجالات في تطوير التعليم والرعاية الصحية ومساندة غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة... الخ.

له الكثير من الخدمات التي يعرفها أهالي الجيزة، لاسيما في مجال تحسين والارتقاء بالخدمات الصحية وقيامه بعملية تطوير شامل لمستشفى أم المصريين، ومساهمته في تجديد المدارس وإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المحرومة بالإضافة لإدخال مياه الشرب لأول مرة لجزيرة بين البحرين وتحسين خدمات المياه والصرف وإدخال الغاز الطبيعي في العديد من مناطق الجيزة، وإنشاء مراكز شباب جديدة للمناطق المحرومة والإسهام في تطوير القائم منها.

20- يذكر له نجاحه في حل مشكلة جزيرة القرصاية وبين البحرين بصدور حكم تاريخي بإلغاء قرار نزع ملكية أراضي الجزيرة، وبالنجاح في إيقاف بيع أراضي ومنازل أهالي البكباشي في مزاد عام، وحـل مشكلة غلق المنيب بعد إنشاء مترو الأنفاق، وإيقاف هدم 21 منزلاً بالمنيب لإقامة جراج لعربات المترو والمحافظة على سكان بلوك 121 بساقية مكي في أماكنهم وإعادة بناء البلوك حماية لحياتهم.

21- أطلق عام 2000 مبادرة لتحديث الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لرسم رؤية مستقبلية ومخطط استراتيجي لتحديث المحافظة. وكان من نتيجة هذا العمل الذى شارك فيه 90 من عمداء وأساتذة جامعة القاهرة إصدار مخطط تحديث الجيزة والذى تضمن 186 مشروعات وصار هذا المخطط دستور عمل المحافظة منذ إصداره عام 2004.