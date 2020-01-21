شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشكيل الحكومة.. أين يذهب «دياب» في أول زيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل
وفي كلمة بعد فترة قصيرة من توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، قال دياب، إن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.
ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ"، وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.
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