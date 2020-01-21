شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول إصابة بـ«كورونا» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بنجامين هاينيس، اليوم الثلاثاء، إنه تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية.

وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثا في ووهان وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي. وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة.

وبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أمريكية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.