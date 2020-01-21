شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا اليوم الثلاثاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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