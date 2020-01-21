دمشق وموسكو تختتمان تدريبات مشتركة في طرطوس

في السياسة 22 يناير,2020 نسخة للطباعة

إرهابيو (النصرة) يستمرون في حصار المدنيين بريفي إدلب وحلب

دمشق ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات: اختتمت القوات المسلحة السورية والروسية تدريبات مشتركة أجرياها في ميناء طرطوس على ساحل البحر المتوسط، تركزت على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار. ونقل موقع “روسيا اليوم” أمس عن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف للصحفيين إن أكثر من ألفي عسكري إضافة إلى سبعة سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي جرت في الفترة بين 18 و20 يناير. وتدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات “بانتسيرـ إس” الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية. وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش. وكانت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية، نفذت الشهر الماضي تدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من قاعدة “طرطوس” البحرية أيضا.

الى ذلك، يواصل إرهابيو تنظيم ” النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لهم حصارهم على المدنيين لمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي افتتحتها الجهات المعنية في أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب وأمنتها وحدات الجيش السوري في تلك المناطق. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية نه بعد 9 أيام على افتتاح ممرات أبو الضهور والهبيط بريف إدلب الجنوبي الشرقي والحاضر بريف حلب الجنوبي لم تشهد خروج أي مدني من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية مشيرين إلى أن الجهات المعنية على استعداد تام لاستقبال الراغبين بالخروج إلى المناطق الآمنة حيث جهزت عيادات متنقلة وسيارات إسعاف مع طواقمها وحافلات نقل ومواد غذائية وغيرها. وفرضت التنظيمات الإرهابية مزيدا من الحصار على الأهالي في المناطق التي ينتشرون فيها وبعض المدن والبلدات الكبيرة عبر نشر مزيد من إرهابييها على الطرق المؤدية إلى الممرات الثلاثة وتهديدهم لمنعهم بقوة السلاح من الوصول إليها والخروج إلى المناطق التي أمنها الجيش وطهرها من الإرهابيين ومخلفاتهم.