الحكومة العراقية تؤكد حرصها على احترام القانون والنظام

في السياسة 22 يناير,2020 نسخة للطباعة

فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المحافظات

بغداد ـ وكالات: صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بأن الـحكومة حريصة على احترام القانون وفرض النظام واستمرار الـعـمـل فـي مـؤسـسات الدولـة المختلفة لضمان المصالح الـعـامـة للمـواطنين العراقيين وعدم قطع الطرق العامة لأنها ستلحق ضررا بمصالحهم.وقال الحديثي في تصريحات صحفية: “كانت للحكومة إجراءات قبل أن تستقيل، وما زالت تطبق هذه الاجراءات فيما يخص القضايا المعيشية والخدمية والـوضـع الاقــتـصادي، إضافـة إلـى المباشرة بتنفيذ مطالب المتظاهرين وقسم منها أخذ مداه الى التطبيق”. وأضاف أن “الـحكومة تسعى لـتوفير أجواء التظاهـر السلمي للمتظاهرين الـسلميين، وفــي الـوقـت نفسه تضمن حقوق المواطنين الآخرين في انتظام سير العمل في المؤسسات والـدوائـر الحكومية المختلفة والمــدارس والجامعات والمراكز التجارية، لأن هناك قـطاعا كبيرا مـن المواطـنـين يتعاطون مع هـذه المـراكـز، لذلك تضمن الحكومة حــق الوصول إلـيهـا والتبضـع منها واستمرارية الرزق اليومي للكسبة الذين يعملون فيها”. وأوضح المتحدث أن هناك “مناشدات من شرائح اجتماعية عديدة تصل للحكومة و تـدعـو لقيام الحكومة والـقـوات الأمنية في الحفاظ على انسيابية حركة المرور في بغداد وبقية المحافظات، وهو جزء مـن التزامها وهي تعمل على تنفيذه بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من المـواطـنـين ســواء كــان مـن المتظاهرين السلـميين أو بقيـة المواطنين الذين يمارسون حياتهم الطبيعية بشكل اعتيادي”. يأتي ذلك فيما أفاد شهود عيان بأن عدة محافظات عراقية شهدت اضطرابات أمنية وإغلاق طرق وجسور وإضرام نيران في الاطارات وتوقف الدراسة في عدد من المدارس والجامعات وسط انتشار أمني كبير. وتأتي الاضطرابات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى في الوقت الذي تشهد القوى السياسية في العراق حراكا سياسيا لحسم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة من بين مجموعة من الاسماء يجري تداولها في كواليس المفاوضات فيما أعلن المرشح محمد توفيق علاوي الانسحاب من ماراثون التنافس. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات الأمنية في محافظة البصرة أرسلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى الطرق والتقاطعات منذ ساعات الصباح الباكر توزعت بصورة كبيرة جدا على جميع الطرق، وقامت بإزالة خيم المتظاهرين وإعادتهم إلى ساحة البحرية حيث مكان التظاهر المركزي فيما لايزال طلبة جامعة البصرة معتصمين.وذكر الشهود أنه جرى امس إعادة فتح الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية وحقول الانتاج والمنشآت الصناعية ومينائي الزبير وأم قصر، أمام حركة المواطنين. وأشاروا إلى أن الهدوء يسود محافظة ذي قار وخاصة في شوارع مدينة الناصرية و مراكز الاقضية و النواحي ، وأن الجسور الرئيسية مفتوحة في الناصرية، عدا جسري الحضارات والزيتون، مع استمرار المتظاهرين بقطع الطريق الدولي الرابط بين الناصرية و بغداد.

وشهدت محافظة ميسان إغلاق الدوائر الحكومية وتعطيل الدوام في الكليات والمدارس وإغلاق الطرق الخارجية للمحافظة واستمرار التظاهرات في المكان المخصص للتظاهر بالمحافظة ، فيما شهدت محافظة المثنى في ساعات الصباح الأولى حرق الإطارات بالتقاطعات الرئيسية والشوارع في منطقة القشلة حيث ارتفعت سحب الدخان الكثيف في مناطق مختلفة. وأعلنت محافظ بابل تعطيل الدوام الرسمي فيما خرج المئات من طلاب الجامعات في مظاهرات شعبية للتعبير عن دعم مطالب المتظاهرين في تسمية مرشح للحكومة الجديدة . من جانبه، كشف الدكتور علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى، بينهم 16 من قوات الأمن، خلال اليومين السابقين، نتيجة الاضطرابات الأمنية أثناء المظاهرات التي تشهدها العراق. وقال البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاضطرابات الأمنية أسفرت أيضا عن عشرات المعتقلين .