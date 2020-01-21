اصابة ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح في البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة باتجاه ثلاثة اشخاص وسط البصرة، ما ادى الى اصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".