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2020-01-21 | 20:57
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وتأتي الاستقالة ضمن اتفاق الاتحاد مع النجم الدولي السابق عدنان درجال من اجل سحب الشكاوى التي تقدم بها ضد الاتحاد في المحاكم العراقية ومحكمة "كاس".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نص رسالة استقالة اتحاد الكرة الى 'فيفا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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