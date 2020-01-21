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بالوثيقة.. نص رسالة استقالة اتحاد الكرة الى 'فيفا'

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2020-01-21 | 20:57

بالوثيقة.. نص رسالة استقالة اتحاد الكرة الى

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ارسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الاستقالة الجماعية لاعضائه الى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وتأتي الاستقالة ضمن اتفاق الاتحاد مع النجم الدولي السابق عدنان درجال من اجل سحب الشكاوى التي تقدم بها ضد الاتحاد في المحاكم العراقية ومحكمة "كاس".

 

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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