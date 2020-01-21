بالوثيقة.. نص رسالة استقالة اتحاد الكرة الى 'فيفا'

رياضة 2020-01-21 | 20:57 4,677 مشاهدة Advertisements ارسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الاستقالة الجماعية لاعضائه الى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا". وتأتي الاستقالة ضمن اتفاق الاتحاد مع النجم الدولي السابق عدنان درجال من اجل سحب الشكاوى التي تقدم بها ضد الاتحاد في المحاكم العراقية ومحكمة "كاس". المحرر: محمد خليل

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