الرئيس اللبناني يعلن تشكيل الحكومة الجديدة.. تضم 20 وزيرا

وقع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، مساء الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وبعد 85 يوما على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وشهرا و3 أيام على تكليف حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، أعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، من 20 وزيراً من لون واحد، وجاءت التشكيلة وفق الآتي: رئيس الحكومة حسان دياب نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي وزير المال: غازي وزني وزير الخارجية: ناصيف حتي وزير الاتصالات: طلال حواط وزيرة العدل: ماري كلود نجم وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار وزيرة العمل: لميا يمين وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر Advertisements وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان وزير التربية: طارق المجذوب وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار وزير الصحة: محمد حسن وزير الزراعة والثقافة: عباس مرتضى وزير الصناعة: عماد حبّ الله وزيرة المهجّرين: غادة شريم وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد وكان الرئيس سعد الحريري قدّم استقالته في 29 تشرين الأول 2019 بعد مرور 13 يوما على انطلاق انتفاضة "17 تشرين" المطالبة برحيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين بفعل تردّي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، ليبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاورات سبقت التكليف لتنتهي في تاريخ 19 كانون الأول الماضي بتكليف حسان دياب لتأليف الحكومة الجديدة بعد إجراء الإستشارات النيابية الملزمة.

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