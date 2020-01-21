كتائب حزب الله: سيكون للعراقيين موقف تجاه صالح اذا التقى بترامب الاحمق

حذر المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح من لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس الذي سيعقد بسويسرا.

وقال العسكري في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح في عدم اللقاء بالاحمق ترامب وزمرة القتلة التي ترافقه"، مبينا انه "بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه لمخالفته ارادة الشعب وتجاهل الدماء الزكية التي اراقتها هذه العصابة".

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واضاف "سنقول حينها لا اهلا ولا سهلا بك وسيعمل الاحرار من ابنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".

يذكر ان عددا من النواب طالبوا رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم مقابلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر دافوس الذي سيعقد بسويسرا.