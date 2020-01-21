سقوط صاروخ حوثي بمأرب.. وفزع بين المدنيين

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مدينة مأرب بصاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش اليمني إسقاط 3 طائرات مسيرة بدون طيار تابعة للمليشيا.



وقال مصدر عسكري لـ" العين الإخبارية"، إن انفجارا عنيفا هز مدينة مأرب، جراء سقوط صاروخ باليستي في محيط مقر قوات الأمن المركزي.

وأشار المصدر، إلى أن الانفجار تسبب بحالة هلع واسعة في أوساط المدنيين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول سقوط ضحايا .

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد ارتكبت، السبت الماضي، مجزرة باستهداف مسجد تابع لمعسكر الاستقبال في مأرب ما أسفر عن مقتل 79 مجندا وإصابة 81.

وأشعلت المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة مأرب، المعارك ضد الانقلابيين في عدد من الجبهات، فيما نددت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالهجوم الصاروخي الذي أدى لسقوط ضحايا.

Advertisements

ففي محافظة البيضاء، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم القيادي حبيب صالح القحطاني، خلال محاولتهم التسلل لمواقع القوات الحكومية في منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية.

وقتل عدد من العناصر الحوثية في معارك اندلعت، الإثنين، بمديرية "ناطع" و"الملاجم" بالمحافظة نفسها، وفقاً لمصادر عسكرية.





وفي جبهة "نهم" شرق صنعاء، قتل أكثر من 13 حوثياً بينهم القيادي أبوثابت الهاشمي في عملية استدراج للانقلابيين، نفذتها قوات الجيش اليمني في منطقة حريب شرق العاصمة.

وبحسب مصادر، فإن تعزيزات عسكرية وصلت من مأرب إلى جبهة نهم، وسط تصاعد المعارك التي تمكنت خلالها القوات الحكومية من تأمين سلاسل جبلية جديدة.

وفي الساحل الغربي، أكدت ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وجميع تشكيلات القوات المشتركة، أن الجريمة الحوثية بحق الجنود تستدعى من جميع الأطراف اليمنية، تحمّل مسؤوليتهم والانتصار لدماء الشهداء.