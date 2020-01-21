شقيق أمير قطر يفشل في مراوغة القضاء الأمريكي

قالت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، الثلاثاء، إن المحكمة الجزئية بولاية فلوريدا رفضت طلبًا من محامي خالد بن حمد بن خليفة، شقيق أمير قطر، بسحب الدعوى بحجه عدم الاختصاص.



وأكدت المحامية ريبيكا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن شقيق أمير قطر يحاول التحايل والالتفاف على القانون الأمريكي بحجة أنه ليس أمريكي الجنسية وبعض الوقائع بالدعوى حدثت خارج الأراضي الأمريكية، موضحة أن المجني عليهم يحملون الجنسية الأمريكية.

وأشارت إلى أن هناك استخفاف لدرجه السذاجة من شقيق أمير قطر، بتصوره أنه يمكنه خداع المحكمة قبل بدء المحاكمة والهروب بجرائمه.





وحصلت "العين الإخبارية" علي نسخة من جميع الأوراق القضائية والمرافعات القانونية التي قدمتها المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، والتي تتهم فيها شقيق أمير قطر بالتهرب هو ومحاميه وشركاته من تسلم دعوى قضائية تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون.



وتقاضي المحامية الأمريكية شقيق أمير قطر جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.





وأكدت لـ"العين الإخبارية" ما قام به شقيق أمير قطر سيكون له عقاب رادع طبقا للقانون الأمريكي، وأن الإمساك به مسألة وقت، وسوف تنجح الجهود القانونية الحالية في تحقيق عقاب رادع عليه.

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ولفتت إلى أنه يتهرب في مكان غير معلوم، ولا أحد يعرف مكانه، موضحة أن السفارة القطرية لم ترد على مراسلات مكتبها، في وقت سابق عن مكان تواجد شقيق أمير قطر.





وحول تفاصيل القضية، قالت كاستانيدا إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل هدده بالقتل هو الآخر.

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.





وأوضحت المحاميه أن خالد بن حمد بن خليفة أجبره على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، اضطر إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.

ونوهت المحاميه بأنه سيواجه اتهامات جنائية مختلفة من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية.





وكانت محكمة أمريكية قد أمهلت خالد بن حمد بن خليفة شهرا حتى يتمكن من الرد رسمياً على الدعوى الموجهة إليه أو مواجهة أحكما من المحكمة الفيدرالية قد تؤثر بشدة على شركاته المتعددة واستثماراته في الولايات المتحدة ودول أخرى حيث ستكون الأحكام القضائية القانونية للولايات المتحدة ملزمة.

كما أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى في فلوريدا أمرا قانونيا ضد شقيق أمير قطر بالمثول أمام المحكمة أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين، ماثيو بيتارد وماثيو الليندي.