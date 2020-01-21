"سي إن إن": غالبية الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، الثلاثاء، إن غالبية الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وأجرت "سي إن إن" استطلاع رأي أظهر أن 51% من الأمريكيين يؤيدون إقالة الرئيس الأمريكي، وأن 69% يرغبون في سماع شهود جدد مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ورئيس أركان البيت الأبيض ميك مولفاني وكبير مساعديه روب بلير ومسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي.

وانتقد ترامب قبل كلمته أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس بسويسرا، إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ، واصفاً إياها بـ"انتقام سياسي وخدعة".

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي بتهم إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، وسط تأكيد الفريق القانوني لترامب أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

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واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية، وندد بها الديمقراطيون.

وطالب رئيس هيئة الادعاء النائب الديمقراطي في مجلس النواب، آدم شيف، بضرورة الاطلاع على الوثائق الخاصة بقرار تجميد المساعدات لأوكرانيا التي تعتبر محور القضية، مؤكداً أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مخالفاً للقانون.

وقال شيف، الذي يقود فريق الادعاء، إن عملنا هو الإشراف على السلطة التنفيذية ومراقبتها، ونطالب بعدالة غير منحازة.

وتابع أن: "الشعب الأمريكي يريد محاكمة عادلة للرئيس ترامب من أجل صالح الأمة". وأضاف رئيس هيئة الادعاء، خلال كلمته في الجلسة، أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ترامب سيحصل على البراءة بسبب انحياز أعضاء مجلس الشيوخ.

وطالب شيف مجلس الشيوخ بضرورة استدعاء كبار مساعدي الرئيس ترامب للشهادة؛ بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، كما اتهم شيف الرئيس ترامب بالإصرار على عرقلة عمل الكونجرس والامتناع عن التعاون معه بأي ثمن.