من هي زينة عكر عدرا وزيرة دفاع لبنان الجديدة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

ورد اسمها اليوم الثلاثاء ضمن التشكيلة الحكومية الجديد في لبنان، برئاسة حسان دياب.. إنها زينة عكر عدرا، أول وزيرة دفاع عربية.



ويتساءل الكثير من النشطاء عن عدرا، التي تبدو المعلومات عنها شحيحة، إذ لم تكن من الوجوه السياسية المعروفة على الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وإضافة إلى حقيبة وزير الدفاع، تم منح زينة عكر عدرا أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة حسن دياب، التي سيكون احتواء الأزمة الاقتصادية إحدى أولوياتها.

ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة” الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرا، لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.