شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون مسجدا قرب القوات الخاصة في مأرب والجيش يسقط 3 طائرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، ملشيا "الحوثي"، باستهداف مسجد مجاور لإحدى منشآته العسكرية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بعد ثلاثة أيام من قصف مماثل أوقع نحو 160 قتيلاً وجريحاً.



ونقل موقع الجيش الوطني "26 سبتمبر"، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن "المليشيا الحوثية أطلقت، مساء أمس، صاروخاً استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص".

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