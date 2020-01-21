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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة :مقتل 5 اشخاص وإصابة 22 شخصا في حفل زفاف بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
قتل 5 أشخاص، وجرح 22 آخرون اليوم الثلاثاء، بهجوم شنه مسلحان على حفل زفاف في معسكر ”سيلو“ للنازحين في محلية مرشنج في ولاية جنوب دارفور على بعد حوالي 76 كيلومترا شمال حاضرة الولاية نيالا.
واحتج أهالي ”مرشنج“ أمام أمانة الحكومة بنيالا؛ وقدموا مذكرة للوالي، مطالبين فيها بجمع السلاح والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأشار ممثل المواطنين في محلية مرشنج إلى أن هناك: ”قتلا ونهبا واستهدافا ممنهجا لتدمير المنطقة التي تعد منطقة زراعية ترفد نيالا بالفواكه والخضر يوميا“.
وقال والي جنوب دارفور، اللواء ركن هاشم خالد، ”بعد اليوم لن تكون هناك ديات، وأي مجرم سيجد عقابه الرادع بالقانون“، مشيرا إلى أنهم ”أرسلوا قوات لتعقب الجناة“.
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