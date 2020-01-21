إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

أعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المرسوم رقم 4338 - إعتبار الحكومة الّتي يرئسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية، بناءً على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (8) من البند 1 من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: اعتبرت الحكومة الّتي يرأسها سعد الدين الحريري مستقيلة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".
كما أعلن المرسوم رقم 4339 - تسمية حسان دياب رئيسًا لمجلس الوزراء، وأعلن تشكيلة الحكومة الجديدة، الّتي تضمّ كلًا من:
- رئيس الحكومة:حسان دياب.
- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر.
- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي.
- وزير المال: غازي وزني.
- وزير الخارجية: ناصيف حتي.
- وزير الاتصالات: طلال حواط.
- وزيرة العدل: ماري كلود نجم.
- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار.
- وزيرة العمل: لميا يمين.
- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر.
- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي المشرفية.
- وزير الشباب والرياضة: فارتينيه أوهانيان.
- وزير التربية: طارق المجذوب.
- وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة.
- وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية: دميانوس قطار.
وزير الصحة العامة: حمد حسن.
- وزير الزراعة: عباس مرتضى.
- وزير الصناعة: عماد حبّ الله.
- وزيرة المهجرين: غادة شريم.
وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد".
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى غدًا الأربعاء الساعة 11 صباحًا في القصر الجمهوري، ويسبقها أخذ الصورة التذكاريّة.
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