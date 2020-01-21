إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

أعلن أمين عام ​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​، المرسوم رقم 4338 - إعتبار ​الحكومة​ الّتي يرئسها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية، بناءً على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (8) من البند 1 من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: اعتبرت الحكومة الّتي يرأسها سعد الدين الحريري مستقيلة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".

كما أعلن المرسوم رقم 4339 - تسمية ​حسان دياب​ رئيسًا لمجلس الوزراء، وأعلن تشكيلة الحكومة ​الجديدة​، الّتي تضمّ كلًا من:

- رئيس الحكومة:حسان دياب.

- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر.

- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي.

- وزير المال: غازي وزني.

- وزير الخارجية: ناصيف حتي.

- وزير الاتصالات: طلال حواط.

- وزيرة العدل: ماري كلود نجم.

- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار.

- وزيرة العمل: لميا يمين.

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- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر.

- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي المشرفية.

- وزير الشباب والرياضة: فارتينيه أوهانيان.

- وزير التربية: طارق المجذوب.

- وزير ​الاقتصاد​ والتجارة: راوول نعمة.

- وزير ​البيئة​ وشؤون التنمية الإدارية: ​دميانوس قطار​.

وزير الصحة العامة: حمد حسن.

- وزير الزراعة: عباس مرتضى.

- وزير ​الصناعة​: عماد حبّ الله.

- وزيرة المهجرين: غادة شريم.

وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد".

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى غدًا الأربعاء الساعة 11 صباحًا في القصر الجمهوري، ويسبقها أخذ الصورة التذكاريّة.