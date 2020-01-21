أكد المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​، في حديث له، ان "ما قاله وزير الخارجية جواد ظريف عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في ​البرلمان الإيراني​ هو جزء من رسالة وجهها الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى أعضاء 4+1 قبل أشهر حول إعلان إيران تقليص تعهداتها في ​الاتفاق النووي​"، موضحاً أن "الرسالة تنص على أنه في حال أحيل الملف ​النووي الإيراني​ إلى ​مجلس الأمن​ إثر تقليص ​طهران​ تعهداتها، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قبل الاتفاق النووي، فإن إيران سوف تستخدم خيار الخروج من معاهدة منع الانتشار النووي كإجراء تعويضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: ابلغنا مسبقا أعضاء 4+1 بنية تقليص تعهداتنا بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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