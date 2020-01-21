ترودو: لتسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لبلد يفك تشفيرهما

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، على "ضرورة تسليم الجانب ال​إيران​ي صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة الأسودين لإحدى الدول المتمتعة بالتقنيات اللازمة لفك تشفيرهما"، مشيراً الى ان "​طهران​ لا تملك الحد الكافي من الإمكانات التقنية الضرورية لتحليل سريع للمعلومات الموجودة في الصندوقين الأسودين"، لافتاً الى ان"وصول المتخصصين في هذا المجال إلى إيران لن يساعد أيضا في فك رموز الصندوقين الأسودين، نظرا لعدم توفر المعدات اللازمة لدى طهران، وان عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة ل​ضحايا​ الحادث، يمثل تحديا للسلطات الكندية، لأنه قد يكون عقبة أمام مساعدة عائلات الضحايا، ولا بد لإيران في هذا الصدد أن تحترم رغبة عائلات ضحايا الكارثة".

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