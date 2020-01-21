رحبت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، بـ"دعوات من السفارة الأميركية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا"، مشيرة في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي، وعلى كل القوى المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون".
هذا وكانت السفارة الأميركية في ليبيا، قد اعربت في وقت سابق عن "قلقها العميق بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للنفط في ليبيا: لا يمكن اسئناف العمل إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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