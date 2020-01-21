الوطنية للنفط في ليبيا: لا يمكن اسئناف العمل إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية

رحبت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ​ليبيا​، بـ"دعوات من ​السفارة الأميركية​ إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في ​شمال أفريقيا​"، مشيرة في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي، وعلى كل القوى المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون".

هذا وكانت السفارة الأميركية في ليبيا، قد اعربت في وقت سابق عن "قلقها العميق بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم ​حالة الطوارئ​ الإنسانية في البلاد".