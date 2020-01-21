الصدر بشأن "مليونية" الجمعة: ستزيل كل غريب وتقلع ظلم الفاسد

شدّد زعيم "التيار الصدري" ​مقتدى الصدر​، على أنّ "لا مكان للأغراب في بلدي، فالشعب منتفض وذو مدد، فهل علمت أنّ صوت الشعب كزئرة الأسد، إذا علت واشتدّ زئيرها ، فإنّها للنصر كالموعد ستزيل كلّ غريب وتقلع ظلم الفاسد؟".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ​العراق​يين بالقول: "تظاهروا تقدموا فأنا لكم محب مقتدٍ".

وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق، إلى الخروج في "مظاهرة مليونيّة سلميّة موحّدة يوم الجمعة، تندّد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته"، لافتًا إلى أنّ "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقيّة لا شرقيّة ولا غربيّة، يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات".