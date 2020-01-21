شدّد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، على أنّ "لا مكان للأغراب في بلدي، فالشعب منتفض وذو مدد، فهل علمت أنّ صوت الشعب كزئرة الأسد، إذا علت واشتدّ زئيرها ، فإنّها للنصر كالموعد ستزيل كلّ غريب وتقلع ظلم الفاسد؟".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى العراقيين بالقول: "تظاهروا تقدموا فأنا لكم محب مقتدٍ".
وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق، إلى الخروج في "مظاهرة مليونيّة سلميّة موحّدة يوم الجمعة، تندّد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته"، لافتًا إلى أنّ "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقيّة لا شرقيّة ولا غربيّة، يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر بشأن "مليونية" الجمعة: ستزيل كل غريب وتقلع ظلم الفاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.