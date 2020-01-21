الجيش الأميركي يعلن نجاحه في قرصنة دعاية إلكترونية لتنظيم داعش

أعلن الجيش الأميركي، في بيان له، "أنه نجح في تعطيل جهود دعائية إلكترونية لتنظيم "داعش" في عملية قرصنة تعود لعام 2016 على الأقل، بحسب وثائق أمن قومي رفعت السرية عنها مؤخرا".
وأشارت الوثائق إلى "تراجع كبير في حملة التنظيم الإلكترونية، إلا أنها أضافت أن جهود قيادة المعلوماتية عرقلتها الإجراءات الطويلة والصعبة للمصادقة عليها".
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