الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتانياهو وغانتس تنسف عملية السلام

أدانت ​الرئاسة الفلسطينية​، في بيان لها، "تصريحات رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال ال​إسرائيل​ية، ​بنيامين نتانياهو​، ومنافسه رئيس حزب "أزرق أبيض"، ​بيني غانتس​، حول نيتهما ضم غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ لإسرائيل"، محذرة من "تداعيات ذلك على عملية ​السلام​ والاتفاقات بين الجانبين، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الجهتين"، مؤكدة أن "مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".

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