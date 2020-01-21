شدّد المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" العراقي، أبو علي العسكري، على "ضرورة التزام الرئيس العراقي برهم صالح في عدم اللقاء بالأحمق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزمرة القتلة الّتي ترافقه، وبخلافه سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب وتجاهله الدماء الزكية الّتي أراقتها هذه العصابة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا سنقول حينها: لا أهلًا ولا سهلًا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".
ويشارك صالح في منتدى "دافوس" الاقتصادي الّذي انطلق اليوم، بعد أنباء تحدّثت عن احتمال إلغاء المشاركة على خلفيّة الأزمة السياسيّة الّتي يمرّ بها العراق، وإجراء مشاورات حاسمة لاختيار رئيس للوزراء خلفًا لعادل عبد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحزب الله العراقي: إذا التقى برهم صالح بترامب فسنطرده من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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