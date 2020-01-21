السلطات الأميركية دعت الصين للإنضمام إلى محادثات الأسلحة النووية

ركّز المندوب الأميركي إلى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية عازمة على إقناع الصين بالإنضمام إلى محادثات الأسلحة النووية الّتي تجريها مع موسكو".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "على بكين أوّلًا أن تقدّم معلومات إيجابيّة"، إلّا أنّ موسكو لمّحت خلال ما يُسمّى "حوار الأمن الاستراتيجي" في الأسبوع الماضي، إلى أنّها "ستستغلّ نفوذها لدى الصين لإحضارها إلى طاولة المحادثات". وأوضح أنّ "نظرًا لأنّ التقديرات تشير إلى أنّ مخزونات الصين النووية ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أنّ الوقت حان لإجراء محادثات ثلاثية".
وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات، بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنيّة حسّاسة منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة، العام الماضي.
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