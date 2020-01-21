مجموعة "إيرباص" اقترحت تزويد الخطوط الجوية السودانية بثماني طائرات جديدة

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أنّ "وفدًا من شركة "إيرباص" الأوروبية المصنّعة للطائرات، أجرى مباحثات في الخرطوم مع وزيري المالية والبنية التحتية".
وأوضحت في بيان، أنّ "المجموعة اقترحت تزويد الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بثماني طائرات جديدة"، وذلك بعد عقوبات اقتصاديّة أميركيّة على الخرطوم استمرّت عقودًا. ولفتت إلى أنّ "وزير البنية التحتية وعد بعرض المقترح على مجلس الوزراء، فيما وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على مقترح الشركة".
وعانت "سودانير" جراء العقوبات الاقتصادية الّتي ظلّت الولايات المتحدة الأميركية تفرضها على الخرطوم منذ 1997.
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