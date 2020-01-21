درويش: أي حكومة لا تعبّر عن نبض الشارع سيكون مصيرها الفشل

رأى النائب ​علي درويش​ ان "‏أي ​حكومة​ لا تنظر الى مطالب الناس وتطلعاتهم وتتمثل بأسماء تمتلك مواصفات النزاهة والاختصاص والسيرة الحسنة وتحارب ​الفساد​، وتعبّر عن نبض الشارع وتضع رؤية اقتصادية خارج المحاصصات التي ما زلنا نشهدها حتى الآن رغم كل ما يحدث، سيكون مصيرها الفشل."

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