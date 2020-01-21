وزني: الوقت للعمل ونهنئ بعضنا عندما نساهم معًا في إنقاذ لبنان

شكر وزير ​المال​ الجديد غازي وزني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ثقة من سماني، وأشكر كل من تواصل معي. اللحظة استثنائية. الوقت للعمل. نهنئ بعضنا عندما نساهم معًا في إنقاذ ​لبنان​".

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