وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من طرح اسمي لتولي حقيبة الداخلية

أكد وزير الداخلية محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ هو من طرح اسمه لتولي هذه الحقيبة، خلافاً لما يشاع ان النائب ​جميل السيد​ هو من طرح الاسم"، موضحاً ان "اداء ​وزارة الداخلية​ خلال الفترة الماضية كانت جيدة جداً، ولكن حصل بعض الاخطاء خلال هذه الفترة"، لافتاً الى انه من "الضروري ان يعطي الشعب الوقت الكافي لهذه الحكومة، لكي يرى فعلياً ماذا سنقدم للبلد"، معلناً انه "سيفتح ابواب وزارة الداخلية للجميع من اجل القيام بكل الاعمال اللازمة، ومن الممكن اجراء بعض التحقيقات حول بعض الاخطاء المرتكبة من قبل ​القوى الامنية​".

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