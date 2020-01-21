عطالله: التيار الوطني الحر كان من أبرز المتنازلين والمسهلين لتشكيل الحكومة

أعتبر وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله،​ في حديث تلفزيوني، ان "​التيار الوطني الحر​ كان من أبرز المتنازلين والمسهلين لتشكيل ​الحكومة​ بهدف إستعادة ​الحياة​ الدستورية، وبهدف الشروع في حلحلة الأزمات المتراكمة الأمنية والإقتصادية والسياسية، وسيستمر في التسهيل من خلال نص ​البيان الوزاري​ الذي يجب أن يتضمن خطة عمل واضحة نلتمس نتائجها سريعاً"، موضحاً ان "​الثورة​ هي في ​محاربة الفساد​ قولاً وفعلاً في وزارة لم تعرف إلا بالهدر، الثورة هي في إتاحة المجال أمام الوزراء الإختصاصيين أن يقدموا برامج عملهم وينجحوا، وليس ب​قطع الطرق​ و​العنف​ والتدمير، واليوم المطلوب من كل وزير ان يقوم بتقديم كل وقته ونشاطه للعمل في وزارته، وعلى كل الوزراء ان يعلموا عدم وجود وقت طويل لتحقيق الانجازات، وان الحكومة هي استثنائية، واذا اراد البعض عدم اعطاء فرصة للحكومة فهذا يؤكد وجود نية التعطيل".

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