بطيش: كل التوفيق والنجاح للوزير راوول نعمة بوزارة الاقتصاد والتجارة

تمنى الوزير السابق ​منصور بطيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كل التوفيق للحكومة الجديدة في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها"، مشيراً الى انه "يخص الوزير ​راوول نعمة​ بكل الامنيات بالنجاح والانجاز في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​".

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