رئيس مجلس النواب نبيه بري غادر قصر بعبدا

غادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​قصر بعبدا​ بعد لقاء عقده مع ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ قبيل ​الاعلان​ عت ​تشكيل الحكومة​. إضغط للمزيد

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