النشرة: قطع شارع رياض الصلح في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ في "حراك صيدا" اقدموا على قطع شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي عند محلة البوابة الفوقا احتجاجا على ​تشكيل الحكومة​

كما أفاد عن قطع "ساحة الثورة" عند "تقاطع إيليا" في صيدا من قبل ​المتظاهرين​ ودعوة للنزول إلى الشارع والاحتجاج