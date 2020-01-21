النشرة: قطع شارع رياض الصلح في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان المحتجين في "حراك صيدا" اقدموا على قطع شارع رياض الصلح الرئيسي عند محلة البوابة الفوقا احتجاجا على تشكيل الحكومة
كما أفاد عن قطع "ساحة الثورة" عند "تقاطع إيليا" في صيدا من قبل المتظاهرين ودعوة للنزول إلى الشارع والاحتجاج
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