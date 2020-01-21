السير الذاتية لرئيس الحكومة والوزراء في الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة: ​حسان دياب​

حسان دياب (6 كانون الثاني 1959)، سياسي وأكاديمي لبناني و رئيس الوزراء المكلف ب​تشكيل الحكومة​ اللبنانية منذ 19 كانون الأول 2019 وقد كان وزير التربية و​التعليم العالي​ في حكومة ​نجيب ميقاتي​ في 13 تموز 2011 . حاصل على دكتوراه في هندسة الكومبيوتر .

متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في ​الاتصالات​، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985. انضم إلى ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ في 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في ​كلية الهندسة​ والعمارة. لديه أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان. وفي تشرين الأول العام 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

وزير المالية: غازي وزنة

أكاديمي وخبير اقتصادي ومالي لبناني. عمل مستشاراً للجنة المال والموازنة النيابية بين 2009 و2011، وأستاذاً مشاركاً في كلية الاقتصاد والأعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 1987 و1998، بالإضافة إلى عمله مستشاراً مالياً في فرنسا بين 1985 و2001.

حاصل على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي عام 1983 من "جامعة باريس دوفين" ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية من الجامعة ذاتها.

وزير الاقتصاد راوول نعمة

السيد راوول نعمة، هو المدير التنفيذي لمصرف Bankmed منذ حزيران 2018 ورئيس مجلس إدارة بنك TURKLAND في تركيا وعضو مجلس إدارة BANKMED SWISSE في جنيف.

شغل السيد نعمة العديد من المناصب الإدارية وعضوية مجالس ادارة في لبنان والخارج، بما في ذلك، رئيس الهيئة التنفيذية لـ AstroBank في قبرص ، المدير العام لبنك BLC في لبنان، عضو مجلس إدارة العديد من الشركات في لبنان والخارج، ورئيس Nipson Printing Systems SA في الولايات المتحدة.

أدى التزام السيد نعمة بالتنمية المستدامة لأن يكون مؤسس جمعية جذور لبنان ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس، وهي جمعية لا تبغى الربح مهمتها المشاركة في ترميم الغابات اللبنانية وتعزيز الحراجة المستدامة في المناطق الجافة.

وُلد السيد نعمه عام 1956 ، وحصل على الدرجات العلمية في الهندسة من Ecole Polytechnique de Paris مع تخصص في الاقتصاد وتخصص في الادارة من Ecole des Mines de Paris.

وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

‏تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ‏متخصصاً ‏‏في جراحة العظام والمفاصل والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة .

انضم الدكتور المشرفيه إلى قسم الجراحة في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1991 كأستاذ مساعد لجراحة العظام وجراحة اليد والجراحة المجهرية ، وعين لاحقًا أستاذًا مشاركًا في عام 1997. ‏في عام 2005 عين أستاذًا في قسم جراحة العظام في جامعة البلمند ومركز كليمنصو الطبي التابع لجونز هوبكنز الدولي.

عمل البروفسور المشرفيه رئيسًا لقسم جراحة العظام ( 1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأمريكية (1992-2000).

يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية ورئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام ‏والمفاصل.

عضو مؤسس في الأكاديمية الأمريكية لأطباء الطوارئ وعضو ومسؤول اتصال في جمعية النهوض الدولي بالرعاية الطبية الطارئة.

هو زميل الكلية الأمريكية للجراحين ، عضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام ، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة اليد والجمعية البريطانية للجراحة المجهرية .

مؤلف لأكثر من 75 منشورًا في المجلات العلمية وهو متحدث منتظم في المؤتمرات الدولية ، ومساهم دائم في ‏التثقيف الطبي المستمر للأطباء المحليين والإقليمين.

وزير الخارجية: ناصيف حتي

الدكتور ناصيف يوسف حتي، هو سفير لبناني والمتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية وعمل رئيس بعثة جامعة الدول العربية في فرنسا والمندوب المراقب الدائم للجامعة لدى منظمة اليونسكو منذ مطلع عام 2000. كان قبل ذلك منذ مطلع عام 1991 المستشار السياسي والدبلوماسي الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية، وكان أيضاً أستاذاً في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط في الجامعة الأميركية بالقاهرة بين عامي 1992–1999، وعضواَ في هيئة تحرير مجلة شؤون عربية الصادرة عن جامعة الدول العربية.

إلى جانب ذلك كان الدكتور حتي أستاذاً زائراً في الأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية في مالطا. كما أنه يحاضر في عدة جامعات غربية ومراكز أبحاث، وصدر له كتابان هما نظرية العلاقات الدولية (1985)، والعالم العربي والقوى الخمس الكبرى: دراسة مستقبلية (1987)، وله أيضاً عدد من الدراسات والأبحاث في الشؤون الدولية والعربية نشرت في دوريات متخصصة. كما أنه يساهم بمقالات سياسية في عدد من الصحف العربية. وشارك في كثير من الندوات والمؤتمرات حول قضايا الشرق الأوسط وقضايا المتوسط وال​سياسة​ الدولية، وهو عضو في مراكز أبحاث تعنى بالقضايا الدولية وقضايا الشرق الأوسط. نال الدكتور حتي الإجازة في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت (1975)، والماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة ذاتها (1977). ونال الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية (1980).

وزير الإتصالات: طلال حواط

مواليد طرابلس - الميناء ٢٠-٠١-١٩٦٩

- حائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات سنة ١٩٩٨ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

- حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات عام ١٩٩٥ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

- اتمّ دراسته الثانوية في الثانوية الوطنية الارثوذكسية - مدرسة مار الياس في الميناء-طرابلس عام ١٩٨٧

- عمل لدى شركة "Cisco" العالمية لمدة ١٩ سنة منذ العام ١٩٩٩ ولغاية العام ٢٠١٨، حيث قضى منها ٨ اعوام في الولايات المتحدة الاميركية و١١ عاما في لبنان في مختلف مواقع هندسية وإدارية، وهي شركة تعمل في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات ولديها فروع في كل انحاء العالم. شارك في هندسة وتصميم وتطوير شبكات الإنترنت الثابتة وشبكات الخليوي في كل المناطق اللبنانية وفي الدول المجاورة، كما ساهم في تصميم وتطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات والمصارف الكبرى في لبنان وفي دول المشرق العربي. وهو حائز على عدة جوائز برتبة امتياز بسبب التَمَيّز والتفاضل بين زملائه المهندسين العاملين في الشركة وبسبب الكفاءات والمهارات التقنية العالية لديه خلال الـ ١٩ عاما في الشركة "Cisco" ومنها: جائزة افضل المهندسين من النخبة ”John Chambers Award” لعام ٢٠٠٢ ، وجائزة “”Chairman’s Club لعام ٢٠١٦.

- يشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا لدى شركة " ”Sandvineالكندية الذي يعمل بها منذ العام ٢٠١٨، وهي من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال تطوير الشبكات الذكية للإنترنت الثابت وشبكات الخليوي، وهي تستخدِم الاتمتة لتمكين المشغّلين من تقديم تجربة عالية الجودة لمشتركيهم، حيث شارك في تفعيل وتطبيق الشبكات الذكية لدى العديد من الشركات في لبنان والدول المجاورة في المنطقة.

- متأهل من شيرين عصافيري ولهما ثلاثة ابناء، آدم، صوفيا وميغين.

وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر

غجر حائز على إجازة في هندسة الكهرباء من جامعة أوتاوا في كندا وماجستير في هندسة الكهرباء من جامعة ساسكاتشوان في كندا. وفي عام 1993، نال شهادة الدكتوراه في مجال التكلفة الحدّية لنظم الطاقة الكهربائية.

تولى غجر منصب نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والخدمات الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية من 2005 إلى 2007، ومنصب عميد مشارك لكلية الهندسة من 2013 إلى 2018، وعميد بالوكالة لكلية الهندسة لمدة عام واحد (2019). ويعمل منذ عام 1992 مستشاراً مهنياً وخبيراً فنياً في كندا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط في مجالات تقديم الدعم الاستراتيجي للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة والمنظمات غير الحكومية، وتنسيق المشاريع وإدارتها.

وقد شغل في شباط 2008 منصب كبير مستشاري وزير الطاقة لشؤون السياسات، وتولّى في هذا الإطار قيادة مجموعة صغيرة من الخبراء، وكانت مهمتها توجيه عمل المستشارين والتنسيق مع الجهات المعنية الأساسية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الأعلى للخصخصة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي. ووضع الدكتور غجر سياسة الطاقة التي أقرّها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010. واسمه مدرَج أيضاً في قائمة البنك الدولي للخبراء المتخصصين بالدراسات في مجال الطاقة.

وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي

عميد متقاعد في الجيش اللبناني ورئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية: دميانوس قطار

أكاديمي وخبير اقتصادي. وهو مؤسس وعميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأنطونية. شغل منصب وزير المالية والاقتصاد في العام 2005.

وزيرة العدل ماري كلود نجم

ماري كلود نجم من مواليد بيروت في 6 نيسان 1971.

بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.

استاذة زائرة لسنوات عدّة في جامعة بانتيون - أساس (باريس 2) وفي جامعة بانتيون - سربون (باريس 1).

محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت.

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حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون - أساس (باريس 2).

لها أبحاث ودراسات عدّة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

بالاضافة الى عملها المهني، ساهمت ماري كلود نجم في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.

كانت من الأعضاء المؤسّسين لحملة "خلص!" عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك. كما شاركت مؤخراً في الإنتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان.

على الصعيد الشخصي، نجم متأهلة من الدكتور دانيال القبع، ولهما ابنة، ساره ماري.

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان

تاريخ الولادة: 01/ 01/1984

محل الولادة: برج حمود – جبل لبنان

الحالة الاجتماعية:متأهلة من المهندس آرا كيفوركيان

الشهادات والمؤهلات العلمية:

2002: البكالوريا اللبنانية (فرع علوم الاجتماعية والاقتصادية) .

2005: إجازة في العلوم الاجتماعية (إجازة تعليم)-الجامعة اللبنانية

2017: ديبلوم إدارة مشاريع – جامعة هايكازيان CCE-

الخبرة المهنية:

أيلول 2017 -2019 : مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

2013-2017: مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

2007-2008: مرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الارثوذكس في لبنان.

2006-2008: مرشدة اجتماعية في ميتم عش العصافير في جبيل.

وزير الصحة حمد علي حسن

مواليد 1969 – بعلبك.

خريج أكاديمية موسكو الطبية.

طبيب مختبر ودكتوراه في العلوم البيولوجية.

رئيس قسم العلوم المخبرية في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة.

رئيس بلدية بعلبك الاسبق ورئيس اتحاد بلديات بعلبك الحالي.

وزيرة العمل لميا طنوس يمين

مهندسة معمارية استشارية واستاذة جامعية من مواليد زغرتا في شباط من العام 1974.

متأهلة من باخوس جرجس الدويهي.

الشهادات:

1990 – 1991: شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني فرع العلوم الإختبارية، مدرسة راهبات الناصرة

1991 – 1997: دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المعمارية (DEA) مصدرها الجامعة اللبنانية، معهد الفنون الجميلة الفرع الثالث، طرابلس.

تتقن العربية والفرنسية والانكليزية.

ديبلوم في الدراسات العليا كاخصائية في الترميم والحفاظ على الاوابد والمواقع التاريخية من الجامعة اللبنانية بالشراكة مع جامعةEcole chaillot de Paris عام 2001.

المعلوماتية: POWERPOINT, AUTOCAD, EXCEL, WORD

الخبرات العملية:

من 1998 ولحينه: العمل في مكتبها الخاص

دراسات وتنفيذ وإشراف – مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وغيرها.

من 1997 الى 1998: العمل مكتب المهندس جورج سمراني.

من 1998 ولحينه: عضو مجلس الإدارة: شركة Douaihy Pour Le Bois

الخبرات التعليمية:

من 2002 ولحينه: تدريس في الجامعة اللبنانية ، معهد الفنون الجميلة، الفرع الثالث في قسمي الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية.

وزيرة الاعلام منال عبد الصمد

شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة - وزارة المالية، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

نالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 - السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في كانون الثاني 2015.

وزيرة المهجرين: غادة شريم