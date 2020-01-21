أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد يحمل معه ​أمطار​ وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء يوم الجمعة.

وتوقعت ان يكون طقس الأربعاء:قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء ​درجات الحرارة​ متدنية ، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية اعتباراً من ٩٠٠ متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الخميس: غائم جزئيا يتحول خلال ​النهار​ الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهارًا، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ٨٠كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر ومادون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال فترات الليل وساعات الصباح الأولى.