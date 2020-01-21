وهاب للحريري: "إرحل فلا أسف عليك أيها الفاشل"

توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ بالقول: "الدنيا يوم لك ويوم عليك يا سعد الحريري. لقد استفدّت من رئاستك للحكومة وقتلك إبني محمد، لأنّني حاولت منع فسادك". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، علىة أنّ "عليك الإستعداد لمواجهتنا في ​القضاء​، وعليك أن تعلم بأنّك لن ترتاح من هذه الجريمة، لأنّها جريمة سافرة. إرحل فلا أسف عليك أيها الفاشل".

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