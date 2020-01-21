النشرة: خطف رئيس جمعية تجار زحلة السابق ايلي شلهوب من امام منزله

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "أقدم مجهولون ملثمون على خطف رئيس ​جمعية تجار زحلة​ السابق ​ايلي شلهوب​ من امام منزله في زحلة، ثم اطلوا سراحه على ​طريق بعلبك​ بعد ان سلبوه سيارته و امواله وهاتفه"، مشيراً الى أنه "ادعى شلهوب عليهم في مخفر بعلبك".

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