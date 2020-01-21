طلب وزير الاشغال في الحكومة الجديدة ميشال نجار في حديث تلفزيوني اعطاء فرصة جديدة للحكومة، لافتا إلى ان "هذه حكومة اللون الواحد، حكومة لبنان، ومشاركتي في هذه الحكومة واجبي ولم يكن لدي أي تررد بأن أكون في حكومة تنقذ الوطن".
وأكد ان "هذه مسؤولية ونيشان على صدرنا وعلينا ان نسعى ونكون على قدر المسؤولية". وشدد على انه "سنكون يدا واحدة وكلنا تكنوقراط لدينا نفس المبادىء ونفس الهدف وهو العبور بالوطن إلى مرحلة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاشغال ميشال نجار: نطلب اعطاء فرصة للحكومة وسنكون يدا واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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