محمد نصرالله: المفسدون محميون وكل واحد منهم متمترس خلف طائفته

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله أن "النظام الطائفي والطائفية ولدا ​الفساد​ والفاسدين"، مشيراً الى أن "المفسدين محميين وكل واحد منهم متمترس خلف طائفته".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت نصرالله الى أن "المؤلم انه لا يوجد ولا اي ​لبنان​ي الا ويعترف ان الازمة في لبنان هي بالطائفية"، مشيراً الى أن "كل ​الطوائف​ يطالبون بإلغاء الطائفية وعندما تصل الى الحديث عن ​الغاء الطائفية​ يقولون ليس الآن"، مشدداً على ان "الطائفية حمت الرشوة والفساد".

ولفت الى أنه "بالطوائف الصغرى اذا ولد فيها اينشتاين لا محل له في لبنان"، مشيراً الى "اننا نريد نظام الكفاءة للاستفادة من الطاقات".