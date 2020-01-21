النشرة: طريق الأوتستراد الشرقي والمدخل البحري لمدينة صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"قيام ​المحتجين​ في حراك صيدا ب​قطع طريق​ أوتستراد الشرقي بوليفار الدكتور نزيه البزري بلإطارات المشتعلة قرب شركة mtc وسط حالة من الغضب في ​شوارع صيدا​". وأشار المراسل الى أنه "تم قطع طريق مدخل صيدا البحري لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة".

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