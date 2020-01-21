مجلس الشيوخ يبدأ النقاش في إجراءات محاكمة ترامب

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واشنطن: بدأ مجلس الشيوخ الثلاثاء النقاشات في اطار محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديموقراطيون.

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