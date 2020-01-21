نائب إيراني يعرض مكافأة مالية "لمن يقتل ترمب"







اسماء السيد - طهران: عرض نائب في البرلمان الإيراني الثلاثاء مكافأة قدرها 3 ملايين دولار "لأي شخص يقتل" الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقامًا لمقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية، بحسب ما أوردت وكالة اسنا الاخبارية شبه الرسمية. وقدم النائب غير المعروف أحمد حمزة، المكافأة نيابة عن سكان كرمان، مسقط رأس سليماني ومكان دفنه. وقال حمزة الذي يمثل محافظة كاهنوج قرب مدينة كرمان الجنوبية الشرقية "سنعطي 3 ملايين دولار لأي شخص يقتل ترمب"، بحسب ما نقلت عنه اسنا. ولم يحدد الجهة التي ستدفع المكافأة التي يأتي الاعلان عنها قبل شهر من الانتخابات البرلمانية. Advertisements وقتل سليماني، قائد فيلق القدس والشخصية المحبوبة في إيران، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير. وصرح سفير واشنطن في مؤتمر نزع الأسلحة روبرت وود للصحافيين في جنيف أن عرض المكافأة "سخيف للغاية". وتدارك "ولكنه يعطي فكرة عن التوجهات الارهابية للنظام الذي عليه أن يغير سلوكه".

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