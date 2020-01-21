شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وكتب الرئيس علي حسابه الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة "تويتر":"سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، والسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أرض الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا افريقيا للاستثمار.

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