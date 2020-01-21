شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يحدد 4 أولويات بالقمة البريطانية الأفريقية.. وتوقيع اتفاقية بـ 34 مليون استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السيسى، فى كلمته أمام قمة الاستثمار البريطانية الأفريفية، أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية للقارة الأفريقية، المحور الأول هو تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القارى، خاصة تلك المشروعات التى تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقى، وعلى رأسها محور القاهرة، كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.

أما المحور الثانى، تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما تسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، ويقيم سوقاً أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى، أما المحور الثالث فيتمثل فى الدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطينة للدول الأفريقية فى تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادى.

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أما المحور الرابع، هو تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى.

وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية البريطانية تم توقيع اتفاقية مع صندوق أكتيس الاستثمارى فى لندن والمتخصص فى الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة، كما أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 34 مليون استرلينى لدعم النمو الاقتصادى الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب والشمول المالى، ودعم تطوير منظومة التعليم العالى واستحداث برامج بناء القدرات بمصر.