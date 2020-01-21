شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء الكاتبة الصحفية ماجدة خضر بمسجد أسد بن الفرات بالدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقييم أسرة الكاتبة الصحفية ماجدة خضر التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض،مراسم عزاء لها مساء غدا الأربعاء ، بمسجد أسد بن الفرات بالدقي ،وكانت قد شيعت اليوم الثلاثاء،جنازة الكاتبة الصحفية ماجدة خضر التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، من مسجد السيدة نفيسة، ولم تحدد أسرة الراحلة ميعاد ومكان إقامة مراسم العزاء حتى الأن.

يذكر أن الكاتبة الصحفية الراحلة ماجدة خضر من مؤسسى جريدة العربى عام 1993 ثم واصلت عملها بعد ذلك فى عدة مكاتب و صحف عربية و التحقت بجريدة الشروق فى بدايتها و كانت مشرفة على إحدى صفحاته الإقتصادية ثم بعد ذلك كانت تنشر أعمالها فى إحدى الصحف و كانت طوال هذه الفترة محررة شؤون مجلس الوزراء يذكر أن الراحلة زوجة الفنان رسام الكاريكاتير بالأهرام سعد الدين شحاته .

ونعي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والاسئ الزميلة ماجدة خضر الصحفية بجريدة العربي، والتي وافتها المنية اليوم ،مقدما خالص العزاء إلي زوجها الزميل الصحفى سعد الدين شحاته، داعياً المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وتلاميذها الصبر والسلوان.

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