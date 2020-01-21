قتيل في تجدد خصومة ثأرية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قتل شخص، اليوم الثلاثاء، في تجدد خصومة ثأرية بقرية العزبة البيضاء بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى مدير الأمن اللواء هشام فاروق إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بالحادث، ومقتل "ص. ع - 25 سنة" في قرية العزبة البيضاء، حيث انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث كوم أمبو، إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة كوم أمبو.

بالتحري، تبين أنه في شهر يوليو الماضي وقعت مشاجرة بين المجني عليه و"م. ع - 30 سنة" بسبب خلافات مالية, انتهت بمقتل الأخير. وأفادت الشرطة بأن أحد أقارب القتيل "م. ع" تربص اليوم بـ"ص. ع" وقتله.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​