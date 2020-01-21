محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارًا بندب الدكتور أيمن خلاف، نائب مدير معهد ناصر؛ للعمل مديرًا لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان. ويشغل "خلاف" حالياً منصب نائب مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومدير الخدمات الطبية. ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل انتهاء مدته طبقًا لمستوى الأداء ولصالح العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين "أيمن خلاف" مديرًا لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.