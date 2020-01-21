"التحقيق في بلاغ إلهام شاهين وقضية تهرييب الآثار".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

شجاعة الأهالي وسرعة تحرك المطافئ تنقذ "شقة أوسيم" من التفحم

أخمد رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع في منزل بمركز أوسيم، الثلاثاء، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مواجه لأحد البنوك بدائرة مركز أوسيم.

"سبب خسارة مصر".. النيابة تحقق في بلاغ إلهام شاهين لاتهامهم ماجدة خيرالله بالسب والقذف

تجري النيابة العامة بالعجوزة، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين، وأشرف زكي، نقيب الفنانين، لاتهام الناقدة ماجدة خيرالله بالسب والقذف، عقب مباراة روسيا ومصر في كأس العالم.

15 فبراير.. الحكم على شقيق يوسف بطرس غالي وآخرين بقضية "تهريب الآثار"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على بطرس رؤف بطرس غالي و3 آخرين بينهم القنصل الفخري السابق لإيطاليا بتهمة تهريب الآثار المصرية للخارج، لجلسة 15 فبراير المقبل.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ28 يناير

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 28 يناير.

دفاع متهم بقضية "تهريب الآثار" يطالب بضم تحقيقات النيابة الإيطالية

طالب المحامي حسام الديب، دفاع المتهم الثالث مدحت ميشيل، صاحب شركة شحن بضم تحقيقات النيابة الإيطالية لقضية تهريب الآثار المنورة أمام محكمة جنايات القاهرة.

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كما طالب الدفاع بضم تحريات المباحث النهائية في القضية وكذلك قرارات تشكيل اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للآثار.

قدرت جمركها بمليون و90 ألف جنيه.. إحباط محاولة تهريب 9 طن أسماك بميناء سفاجا البحري

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 9 طن أسماك عبر ميناء سفاجا البحري، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.

قيمتها 40 مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تحبط تهريب نصف طن حشيش

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، عبر ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

التحريات تكشف مفاجأة في "مقتل شهد" على يد والدها: "زواج وإنجاب بدون أوراق"

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل طفلته بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

كان المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى إشارة من مستشفى الزهراء الجامعي باستقباله "شهد. م" 13 سنة، طالبة، ومقيمة شارع الجنايني ـ عزبة الهجانة دائرة القسم (توفيت إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلى نزيف داخلي بقاع الجمجمة).

الداخلية: ضبط 218 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

واصل قطاع الأمن العام حملاته بمديريات الأمن لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

6 مصابين في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق نكلا بمركز منشأة القناطر بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري.